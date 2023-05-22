بيان عاجل من أوكرانيا بشأن تسلل مقاتلين إلى روسيا

نفت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين، تصريحات حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، بأن "مجموعة تخريبية" تابعة للجيش الأوكراني دخلت الأراضي الروسية في منطقة جريفورونوفسكي بالمقاطعة.

وقال حاكم المقاطعة الروسية إن القوات الأمنية في البلاد اتخذت الإجراءات اللازمة للقضاء على المجموعة التخريبية الأوكرانية.

وكتب جلادكوف على صفحته الرسمية بـ "تلجرام": "دخلت مجموعة تخريبية أوكرانية إلى أراضي منطقة جرايفورونوفسكي"، وأضاف: "تتخذ القوات الروسية بالتعاون مع حرس الحدود وقوات الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي الإجراءات الضرورية بهدف القضاء على العدو. سأخبركم بتفاصيل العملية لاحقا".

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بهجمات "مجموعة المخربين الأوكرانيين"، مضيفًا أن القوات الروسية تعمل على طردها والقضاء عليها.

كانت روسيا أعلنت في الثاني من مارس الماضي وقوع قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني على بريانسك، وسط تسلل مجموعات مسلحة أوكرانية واحتجاز رهائن بمتجر بقرية في المقاطعة.

وحسب السلطات الروسية، فقد جرى احتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى بريانسك.