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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين أمين ترد على أخبار زواجها: لا أحب التحدث عن حياتي الشخصية.. فيديو

نسرين أمين
نسرين أمين

كشفت الفنانة نسرين أمين، حقيقة زواجها بعد انتشار العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية، خلال ندوتها في موقع صدى البلد.

وقالت نسرين أمين: "شائعات وليس لها أساس من الصحة، مش عارفة بيجيبوا الكلام دة منين.. لأ وبيحطوا كمان أسماء ناس.

وتابعت نسرين أمين: "لما ارتبط أكيد هعلن والناس كلها هتعرف، ومش بحب انشر حياتي الشخصية كتير".

 

نسرين أمين في صدى البلد:

 

حلت نسرين أمين ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، لتكريمها عن نجاح مسلسلها بابا المجال وفيلم يوم 13.

نسرين أمين:

كشفت الفنانة نسرين أمين، عن تفاصيل فيلم "يوم 13"، قائلة إنها تجربة مرعبة جديدة، وعن تصوير فيلم "أولاد رزق 3"، قالت إن فيلمي أولاد رزق 1 و2 حققا نجاحا كبيرا، ومن الجيد تصوير جزء ثالث من الفيلم، كما أن شخصية "حنان" في الفيلم مختلفة عما قدمته في مسلسل "بابا المجال".

 

 

 

وأضافت نسرين أمين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها دائما تحرص في تقديم الشخصيات المتنوعة في أدوارها الدرامية والسينمائية في عملها الفني.

 

وعبرت الفنانة نسرين أمين عن مدى سعادتها للمشاركة لأول مرة مع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل بابا المجال، والتي حرصت على تقديم هذه الشخصية، لأنها تشارك مع مجموعة من النجوم الكبار بالنسبة لها، خاصة أنها تشارك لأول مرة مع الفنان مصطفى شعبان في هذا المسلسل.

 

كشفت الفنانة نسرين أمين، عن تفاصيل فيلم "يوم 13"، قائلة إنها تجربة مرعبة جديدة، كما أنه أول فيلم عربي 3D، ما تعد تجربة جديدة ومختلفة ومشوقة ومهمة، معبرة عن سعادتها لخروج الفيلم بهذه الجودة والاستقبال الحافل من الجمهور.

 

وأضافت نسرين أمين، ، أن دورها في الفيلم مختلف عن أدوارها السابقة من حيث طبيعته، والعمل بالكامل بالنسبة لها مختلف ومهم، وكل هذه أسباب دفعتها للاشتراك في التجربة.

 

ولفتت إلى أنها تشرفت في العمل بالفيلم بداية من المنتج والمخرج والمؤلف ومجموعة كبيرة من النجوم المشتركة في عمل واحد، وطبيعة الفيلم نفسه كونه 3D ورعب وعمل لم يحدث في المنطقة العربية، وبالتالي كل العوامل كانت مبشرة.

 

وأشارت إلى أن كواليس تصوير أعمال رعب هي ذاتها في كواليس الأعمال الدرامية العادية، حيث لا تكون مرعبة لفريق العمل.

نسرين أمين صدى البلد

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