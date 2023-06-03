بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

خاص لصدي البلد..

يعيش الفنان علي ربيع قصة حب جديدة؛ وذلك بعد أقل من عام على طلاقه لزوجته الثانية سلسبيل.

وظهر علي ربيع برفقه حبيبته الجديدة في العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية وهي فتاة من خارج الوسط الفني.

انفصال علي ربيع عن زوجته الثانية

قرر الفنان علي ربيع الانفصال عن زوجته الثانية سلسبيل قنديل وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بعد عام واحد فقط من الزواج، في سرية تامة، مثلما تزوج في سرية أيضًا، حيث أنه أعلن بعد إتمام الزيجة منذ فترة.

تفاصيل انفصال علي ربيع

وانفصل علي ربيع عن زوجته الثانية سلسبيل في سرية تامة، وقام بتطليقها غيابيًا، وذلك بعدما لمس استحالة المعيشة سويًا، بعد نشوب العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية.

زواج علي ربيع الثاني

احتفل علي ربيع بزواجه الثاني من سلسبيل، في سرية تامة، وذلك في أغسطس 2021، وذلك ليلة جنازة ودفن الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ولم ينشر علي أي صور مراعاةً لمشاعر بنات وجمهور دلال عبد العزيز، بحضور بعض أفراد العروسين، والأصدقاء المقربين، منهم مسرح مصر، ولاعب المصارعة كرم جبر.

زواج علي ربيع الأول

تزوج علي ربيع للمرة الأولى، من راقصة الباليه ندى محمود، وأنجب منها ابنته الوحيدة مليكة، وانفصلا عن بعضهما البعض، بسبب نشوب العديد من المشاكل بينهما، والتي أسفرت عن رفعها بضعة قضايا ضد علي ربيع في المحاكم المصرية.

وكان آخر أعمال علي ربيع هو فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذين يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، ما يدخلهما في العديد من الصراعات.