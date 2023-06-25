15 كيلو.. حبس شخص لحيازته شابو في القاهرة

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 15 كيلو جرامًا لمخدر الآيس "الشابو" قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد ‏سدّدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة، حيث تم ضبط 15 كيلو جرامًا لمخدر الآيس "الشابو" بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وتقدّر قيمته المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه تقريباً.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

علي الفور وجّه اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باستهدافه حيث تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلو جراماً وطبنجة صوت وميزان حسّاس وسيارة ومبلغ مالى، وأقرَّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7,500,000 مليون جنيه تقريبًا.