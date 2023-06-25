استجابة لـ «صدى البلد».. إعادة رصف شارع مدرسة المقارين بقنا

فى استجابة سريعة لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان " سكان قرية المقارين بقنا يطالبون بإعادة رصفه" في إطار الحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تم إعادة رصف الشارع، على الفور حفاظا على حياة المارة.

جاء ذلك بعدما شكا سكان قرية المقارين التابعة لمركز القوص بمحافظة قنا من تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب التهالك أمام مدرسة المقارين وعدم رصف الشارع، مما يعرض حياة المارة للخطر.



ويقول المواطن محمد عبد الفتاح محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن سكان قرية المقارين التابعة لمركز القوص بمحافظة قنا أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع أمام مدرسة المقارين وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات و ذلك نتيجه لاعمال الصرف الصحى بتلك المنطقة وخصوصا أن منسوب الحفر كان على عمق اكثر من 5 متر ".

وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي ، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.