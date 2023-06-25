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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خطر على الصحة.. أهالي شوشاي بالمنوفية يطالبون بردم المصرف الشرقي

صدى البلد

طالب أهالي قرية شوشاي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم المصرف الشرقي، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

 

يقول المواطن أيمن عبد المقصود فى رسالته: نعانى من وجود المصرف الشرقي المارة داخل الكتلة السكنية ويفصل شرق القرية عن غرب القرية وهذا الطريق عمومي إلى مجمع المعاهد الدينية ومجمع مدارس التعليم الأساسي وطريق المقابر ومساجد القرية و مخبز القرية الرئيسي.

وأضاف: يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، إضافة إلى انتشار القمامة مما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى، فكل ما نحتاجه هو ردم هذا المصرف للتخلص من المشكلات الناتجة عنها.

 

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم المصرف.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01061528742

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

العديد من الحوادث الموارد المائية والري انتشار الروائح الكريهة حفاظا على صحة المواطنين داخل الكتلة السكنية

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