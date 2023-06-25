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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد مجاهد يكشف حقيقة طباعة 47 كتابا للإخوان وتفاصيل نشر رواية أشواك

أحمد مجاهد، رئيس
أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية للكتاب الأسبق

كشف أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية للكتاب الأسبق، حقيقة طباعته 47 كتاب للإخوان وقت حكمهم، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث إطلاقًا وأن هذا الكلام يدخله السجن.

 

وقال خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن شعبان يوسف، أحضر له رواية من روايات سيد قطب، وتحمل اسم "أشواك"، وكان سيد قطب وعائلته قد طلبوا عدم نشرها، مشيرًا إلى أنها رواية عاطفية وبها مشاهد إباحية.

 

وأضاف، أن شعبان يوسف، طلب نشر الرواية، حتى يوضح للناس أن هذا الرجل يوجد تحولات في حياته قبل التدين، وقال إنه سيقدم دراسة للرواية يقول فيها ذلك.

 

وتابع: "قلت له القانون معك لأن قانون الكتب يقول إن (الكتاب الذي لا ينشر لمدة 3 سنوات من حق الناشر نشره حتى لا يتم مصادرة فكره ويتم تعويض عائلته)، مؤكدًا أن الإخوان رفعوا عليه دعوى قضائية لأنه ليس من حقه نشر الرواية لأنها تشوه صورة الزعيم، كما تم انتقاده من غير الإخوان وقالوا إنه ينشر لسيد قطب.

أحمد مجاهد للإخوان محمد الباز الدين الإخوان

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