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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مجاهد: سرعة الشعب المصري في اكتشاف الإخوان كانت لافتة

الدكتور أحمد مجاهد
الدكتور أحمد مجاهد

أكد الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، أن اعتصام المثقفين كان أول اعتصام قبل 30 يونيو.

وقال خلال لقائه الخاص، ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت،:" شعور رجل الشارع العادي أن هويته عرضه للتغيير، والمصري بطبيعته مؤمن ومتدين وبيسمع إم كلثوم وبيشرب كوب شاي علي القهوة وهذا لا يتناقض مع تدينه، وهذا من الطبيعة العادية التي لا تتنافي مع جوهر الدين، فعندما وجد ما يجبره علي تغيير هذه الهوية خرج للشارع".

أضاف أن سرعة الشعب المصري في اكتشاف الإخوان كانت لافتة بالنسبة لي، متابعاً:" المثقفين كانوا يرفضون وصول الإخوان للحكم لأن المثقفين أكثر ناس يعرفون أن طبيعة الإخوان تختلف مع الهوية المصرية، وكنا متوقعين هذه النتيجة، ولكن المثير للدهشة سرعة الشعب المصري في اكتشاف هذه الحقيقية، بعد ما كان يردد الشعب "ما نجرب الناس بتاعه ربنا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

أحمد مجاهد اعتصام المثقفين محمد الباز الإخوان الهوية المصرية

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