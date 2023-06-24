أحمد مجاهد : ثورة 30 يونيو أول خروج حقيقي للمثقفين منذ 1967

قال الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إنّ المثقف المصري عندما يستشعر الخطر يصبح مثقفا فاعلا، أي يضطلع بدوره تجاه المجتمع، ولكن فترات صمت وإحجام المثقف المصري عن المشاركة في الفعل السياسي طويلة جدا.

وأضاف «مجاهد»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المثقف المصري بعد 1967 انخرط في حركة كبيرة جدا محاولة لاستنهاض الأمة حتى تحقق النصر في حرب أكتوبر المجيدة.

المثقف المصري

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، أنّ المثقف المصري ورجل الشارع العادي عندما شعرا بأن الهوية المصرية عُرضة للتغيير، وان هناك ما يمكن أن يهددها ويجبره على تغييرها انتفض ونزل الشوارع في ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن الثورة كانت أول خروج حقيقي للمثقفين منذ عام 1967، وكان المثقف المصري أول من خرج قبل 30 يونيو، وكان أول اعتصام هو اعتصام المثقفين.