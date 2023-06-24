الليلة.. أحمد مجاهد يكشف تفاصيل اعتصام المثقفين في الشاهد مع الباز

يتحدث الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، تفاصيل اعتصام المثقفين خلال ثورة 30 يونيو، وكيف كان الاعتصام هو البداية الحقيقية للثورة، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج الشاهد علي قناة اكسترا نيوز.

ويكشف مجاهد خلال شهادته عن الثورة، تفاصيل عمل وزارة الثقافة في عهد وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، وكيف صدر قرار إقالته من منصب رئيس هيئة الكتاب.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

برنامج الشاهد

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.