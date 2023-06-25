وزيرة التخطيط: انخفاض أسعار السلع نهاية العام وهذا موعد الانفراجة الاقتصادية

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقعاتها للفترة القادمة، قائلة إنها تقدر قلق الناس ولكن هناك أمور كثيرة تتحسن، ومتوقع انخفاض الأسعار نهاية العام الجاري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "الصدمات كثيرة جدًّا على العالم وعلى الدولة متوسطة النمو والنامية ونبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وخلال الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك انفراجة اقتصادية".

وأكملت: "هناك تحسن في مؤشرات التنمية المستدامة بنحو 6 درجات رغم تراجع دول العالم فيها، وفي مجال الإنفاق على التعليم زادت أكثر من 100% خلال الـ3 أعوام الأخيرة".