وزيرة التخطيط تكشف مصير أرض الحزب الوطني والمبني القديم لوزارة الداخلية

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مصير مصير المبنى القديم لوزارة الداخلية وأرض الحزب الوطني ومجلس النواب، قائلة إن أغلب الوزارات انتقلت إلى العاصمة الإدارية وتمارس عملها من العاصمة والمكان جميل ومجهز".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: "كل الوزارات قريبة من بعضها، وهذا ما يسهل عملية التنسيق والخدمات تزيد بشكل أكبر".

وأضافت: "نقوم حاليًّا بحصر المقرات القديمة للوزارات بعد الإنتقال للعاصمة الإدارية لأن هناك جهات ترغب في الحصول عليها مثل التحكيم العربي الذي طلب الحصول على مبنى مجلس الشورى".

وأكدت وزيرة التخطيط: "تسلمنا مقر وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي منذ فترة، ومن المتوقع أن يتحول إلى جامعة بروفيشنال وفندق 3 نجوم وفندق 4 نجوم، والحكومة دخلت في شراكة بالأرض وستحصل علي نسبة من العوائد".

وعن مجلس النواب، قالت: “سيتحول إلي متحف وليس ضمن الفكرة الاستثمارية”، وعن أرض الحزب الوطني أكدت أنها ستتحول إلي سكن فندقي وتجاري وسيكون لوزارة التخطيط حصة من العوائد تصل إلي 25%.

وفيما يتعلق بمجمع التحرير، أشارت إلي أن المجمع سيتحول إلي فندق وسكن تجاري، من خلال تحالف أمريكي إماراتي، ولكن أرض القرية الفرعونية ستتحول إلي مجمع لمجموعة من المدارس الخاصة بالطبقة المتوسطة، مؤكدة أن آخر يوليو سيكون هناك تصور كامل عن الوزارات القديمة.