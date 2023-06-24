حقيقة طرح شركات الدولة للبيع .. وزيرة التخطيط توضح | فيديو

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حقيقة طرح عدد من شركات الدولة للبيع، قائلة:""كل المستهدف تم تحقيقه، وفي حاجات اتباعت وفي حصيلة"، منوهة بأن رئيس الوزراء سيعلن عن التفاصيل بنفسه قريبا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”،:" إلغاء الإعفاءات الضريبية للقطاع العام على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، هو جزء أصيل من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك حتى يكون هناك حياد تنافسي بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن الشركات الحكومية كانت تحصل على تسعير مختلف في بعض الأمور، وهو ما تم الغاؤه، وفور إجازة القانون سيكون القطاع الخاص مثل الحكومي.