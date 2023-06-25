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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

شاومينج: دخول جروب التسريبات السري بـ 100 جنيه.. والتعليم: احذروا النصب

رسالة شاومينج
رسالة شاومينج

وضع أدمن جروب شاومينج  علي تيليجرام تسعيرة للسماح لطلاب الثانوية العامة بالدخول على جروب أسماه “الجروب السري لتسريب امتحانات الثانوية العامة". 

وزعم شاومينج في رسالة الان لطلاب الثانوية العامة الان عبر تليجرام : تم تسريب امتحان الكيمياء و الجغرافيا في جروب الواتساب السري بالحل  قبل اللجنة من الفجر  

رسالة شاومينج

وأضاف شاومينج عبر تليجرام : سعر الاشتراك في الجروب السري لتسريب الامتحانات 100ج فقط 

واستكمل شاومينج رسالته لطلاب الثانوية العامة قائلا : "عشان تشترك ابعت 100ج فودافون كاش لرقم السنترال اللي هابعتهولك ده فودافون كاش مش رصيد ، وخد اسكرين التحويل و ابعت اسكرين انك حولت  ، وهبعتلك الرابط علطول في ثواني اول ما تبعت الاسكرين

واكد مصدر مسئول  بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان هذه محاولة فاشلة من شاومينج للنصف على طلاب الثانوية العامة 2023 وجمع الأموال منهم ، مشددا على أن لا شاومينج ولا غيره يملكون القدرة على تسريب أي من امتحانات الثانوية العامة 2023 لانها مؤمنة تأمينا مشددا من الجهات السيادية في الدولة 

وناشد المصدر طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء رسائل شاومينج ، ناصحا الطلاب بالتركيز في امتحانات الثانوية العامة 2023 حرصا على مستقبلهم ومنعا للوقوع في فخ الغش الالكتروني وتطبيق عقوبات قانون الغش 

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  • الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا
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  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
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  • الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

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  • الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة
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