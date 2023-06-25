شاومينج: دخول جروب التسريبات السري بـ 100 جنيه.. والتعليم: احذروا النصب

وضع أدمن جروب شاومينج علي تيليجرام تسعيرة للسماح لطلاب الثانوية العامة بالدخول على جروب أسماه “الجروب السري لتسريب امتحانات الثانوية العامة".

وزعم شاومينج في رسالة الان لطلاب الثانوية العامة الان عبر تليجرام : تم تسريب امتحان الكيمياء و الجغرافيا في جروب الواتساب السري بالحل قبل اللجنة من الفجر

رسالة شاومينج

وأضاف شاومينج عبر تليجرام : سعر الاشتراك في الجروب السري لتسريب الامتحانات 100ج فقط

واستكمل شاومينج رسالته لطلاب الثانوية العامة قائلا : "عشان تشترك ابعت 100ج فودافون كاش لرقم السنترال اللي هابعتهولك ده فودافون كاش مش رصيد ، وخد اسكرين التحويل و ابعت اسكرين انك حولت ، وهبعتلك الرابط علطول في ثواني اول ما تبعت الاسكرين

واكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان هذه محاولة فاشلة من شاومينج للنصف على طلاب الثانوية العامة 2023 وجمع الأموال منهم ، مشددا على أن لا شاومينج ولا غيره يملكون القدرة على تسريب أي من امتحانات الثانوية العامة 2023 لانها مؤمنة تأمينا مشددا من الجهات السيادية في الدولة

وناشد المصدر طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء رسائل شاومينج ، ناصحا الطلاب بالتركيز في امتحانات الثانوية العامة 2023 حرصا على مستقبلهم ومنعا للوقوع في فخ الغش الالكتروني وتطبيق عقوبات قانون الغش

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد مد إجازة عيد الأضحى 2023

الاحد 25 يونيو : الكيمياء

إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو : الفيزياء

الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو : الاحياء

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الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

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الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

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