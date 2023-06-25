شاومينج ينشر أسئلة الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما بلجان الثانوية العامة

تشهد جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور قيل إنها تخص امتحاني الكيمياء والجغرافيا ،بعد توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وعلى الفور تحرك فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، حيث يقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة ومطابقتها بالامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب الان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي حالة التأكد من ان الصور المتداولة تخص الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يتمكن فريق مكافحة الغش الالكتروني فورا من تحديد مكان وهوية مصور الصور وناشرها لضبطه واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضده بعد عمل محضر غش له.

ويتمكن فريق مكافحة الغش الالكتروني من تحديد مكان وهوية الطالب صاحب الصور المتداولة من خلال علامات سرية تظهر في أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 عند عملية التصوير والنشر على جروبات الغش .

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