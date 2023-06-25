لطلاب علوم وطب .. اعرف تفاصيل التدريب الصيفى بالكيمياء الجنائية

أعلن مركز التحاليل الدقيقة جامعة القاهرة، عن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى بالكيمياء الجنائية لطلاب و خريجين الكليات العلمية (علوم / زراعه/صيدلة / بايوتكنولوجى / طب / بيطرى)، للتسجيل والتفاصيل يجب ملء الاستمارة bit.ly/3MuvyLJ.

كما أوضح مركز التحاليل الدقيقة ، انه يمكن الحجز من خلال التوجه لمركز التحاليل الدقيقة بكلية العلوم جامعة القاهرة - يوميا من 9ص حتى 1:30م

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عطية طنطاوي عميد الكلية، منتدى "أثر بصمة الكربون لصناعة البلاستيك علي تغير المناخ"، بالتعاون مع الفريق التطوعي للعمل الإنساني، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وبحضور السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ والذي يتحدث عن البصمة الكربونية لصناعة البلاستيك وأثرها علي المناخ، ولفيف من المتخصصين في قضايا المناخ، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المنتدى ناقش عددا من المحاور أبرزها تأثير مساهمة التلوث البلاستيكي في تسريع تغير المناخ، وانبعاثات الغازات الدفيئة خلال دورة حياة تصنيع البلاستيك، ومدي تدخل البلاستيك في الحد من قدرة المحيطات على امتصاص وحبس CO2، والآثار المترتبة على حرق النفايات البلاستيكية ومدى انبعاث الغازات الدفيئة، مشيرًا إلى أن التلوث البلاستيكي يُعد آفة تهدد كل المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ومن الضروري العمل على إيجاد الحلول للحد من الآثار المترتبة عليه وإعادة تدوير اللدائن البلاستيكية.