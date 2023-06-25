قرار مفاجئ من كولر بشأن مواجهة الأهلي ومنتخب السويس

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري مارسيال كولر المدير الفني لفريق الأهلي سوف يعتمد على التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة منتخب السويس اليوم.

ويلعب الأهلى أمام منتخب السويس فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية "السويسري مارسيل كولر يتجه إلى الاعتماد على خدمات محمد الشناوي في التشكيل الأساسي حيث يرفض سياسة التدوير في هذا المركز".



وكشف "البعض كان يطالب بخطوة مشاركة علي لطفي أو مصطفى شوبير، ولكن أتوقع أن يتم الاعتماد على خدمات محمد الشناوي".

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.