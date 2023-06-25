السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت سيدة أخرى بعد أن صدمتهما سيارة بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الأحد، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بأن سيارة صدمت سيدتين أمام جمعية أبو صويرة بمدينة رأس سدر.

وأسفر الحادث عن مصرع منى ناجي أحمد عطية، 29 عاما، من الجيزة، وإصابة منى أمين طه محمد، 30 عاما، من أسوان، باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وجروح متهتكة بالوجه والفك.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى رأس سدر العام، وجار متابعة حالة المصابة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

صورة ارشيفية