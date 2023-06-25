كليات جامعة القاهرة تحصل على شهادة الأيزو.. وعميد سياسة واقتصاد: تجديد الاعتماد نتيجة لجهود متكاملة.. تفاصيل

عطية الطنطاوى: شهادة الأيزو من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية

الخشت: الأيزو تأكيد لتميز الجهاز الإدارى للجامعة ومكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة علميا وبحثيا

حصلت عدد كبير من كليات جامعة القاهرة على شهادة الأيزو خلال عام 2023 ، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد.​

قال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جاء تكليلًا للدعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة، بالإضافة للجهود المبذولة من كافة منسوبي الكلية من أعضاء فريق وحدة ضمان الجودة بالكلية، ومن كافة القيادات الأكاديمية بها وكلاءً، ورؤساء أقسام، ومديري المراكز البحثية والوحدات الخدمية، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وشركاء التنمية.

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن هذا هو التجديد الثاني لاعتماد الكلية حيث سبق وحصلت الكلية على اعتماد الهيئة في عام 2011 كأول كلية اجتماعية، ثم تم تجديد الاعتماد في عام 2017، لتؤكد بجدارة استمرار استيفائها لمتطلبات الاعتماد بمحاوره المختلفة.

وفى نفس السياق ، حصلت كلية الدراسات الأفريقية العليا على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام السابع على التوالي، وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة بالكلية طبقًا للمواصفة الأمريكية للجودة “Bluestar” لتكون أول كلية للدراسات العليا تحصل على شهادة هذه الجهة، وذلك في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.

قال الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، إن شهادة الأيزو الدولية ISO 9001: 2015 تُعد من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية وأكثرها تميزًا، وتعتمد معاييرها على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الكلية المختلفة.

و أوضح “ الطنطاوى ” ، تتضمن بنود رئيسية لمتطلبات أنظمة الجودة، أهمها سياق المؤسسة، والقيادة، والتخطيط، والدعم، والتشغيل، وتقييم الأداء، والتحسين المستمر، وتستلزم التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي.

و على الجانب الأخر ، حصلت جامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة، وبمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري، وذلك بعد زيارة فريق مؤسسة GIC المانحة لشهادات الأيزو وانتهائه من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، وتأكده من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية للجودة، وذلك في إطار حرص الجامعة على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات.

قال الدكتور محمد الخشت، إن حصول جامعة القاهرة على تجديد شهادة الأيزو يؤكد تميز وجودة نظام الادارة والجهاز الإداري للجامعة، ومكانتها كونها مؤسسة تعليمية رائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وقائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجي، وهادفة إلى التميز والريادة محليًا ودوليًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تتبع مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المحدثة من خلال العديد من الاجراءات، أهمها تطبيق المعايير الدولية للجودة، وانتهاج المنظومة الإدارية الحديثة، وكفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة، بما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة بها سواء التعليمية أو البحثية أو المجتمعية، وتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل وتعزيز مكانتها.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت على مدار السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وإحداث الإصلاح الإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري، والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وذلك فقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.