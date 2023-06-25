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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استياء طلاب الثانوية العامة بسبب الكيمياء.. والجغرافيا ترسم البهجة للأدبي

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالغربية

سادت حالة من الصدمة والغضب بين صفوف الأسر والعائلات أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية اليوم بسبب صعوبة أسئلة كيمياء بينما رسم امتحان مادة الجغرافيا السعادة علي وجوه طلاب الأدبي علي مستوي لجان الامتحانات بالمدارس علي مستوي عشر إدارات التعليمية.

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كما اتسمت حالة الدهشة بين صفوف الطلاب وسط تباين الآراء بين طلاب شعبتي الأدبي والعلمي بسبب صعوبة الأسئلة المقالي والاختياري الأمر الذي دفع الطلاب احتياجهم إلي ساعات أطول للإجابة.

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من ناحية أخري كشف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 ، جرى بدون تسجيل غرف العمليات سواء المتواجدة في الإدارات التعليمية الـ10 أو غرفة العمليات الرئيسية المتواجدة في المديرية أي شكاوى رسمية أو معوقات في دخول الطلاب، وأن الامتحان سار فى هدوء وذلك وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتأمين ماراثون الامتحانات.

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وكشف  "حسن" وكيل التعليم أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات مادتي كيمياء والجغرافيا 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة ، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية و110 طلاب للدولي، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.

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