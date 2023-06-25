حملات تموينية مكثفة تحرر 37 مخالفة فى 4 مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، موجهاً بمواصلة الحملات بالتنسيق المستمر مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة لضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع الغذائية و اللحوم، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

فى مركز ومدينة بنى مزار، حررت الوحدة المحلية 21 محضر مخالفة خلال حملة تفتيشية وتموينية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الصحة والطب البيطرى على المجازر ومحال بيع وعرض اللحوم ومنتجاتها، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8 محاضر عن عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و10 محاضر عدم الحصول على شهادات صحية، ومحضري ذبح خارج المجزر.

وفى مركز أبوقرقاص، حررت 10 محاضر متنوعة خلال حملة تموينية، شملت “نقص وزن، وعدم مطابقة مواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من التسعيرة، وذبح خارج المجزر”، وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ضبط 100 لتر سولار مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء.

فيما حررت حملة تموينية بمركز ديرمواس محضرين لحوم ومجمدات (دواجن و مفروم وكبدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذبح خارج المجزر.

كما حررت حملة تموينية بمركز العدوة 4 محاضر متنوعة، وذلك في إطار تفعيل الرقابة على محلات بيع اللحوم للتأكد من ذبحها داخل المجازر وصلاحيتها للاستخدام الآدمي والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة.