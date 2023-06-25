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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للعيد..

المنيا تواصل فتح منافذ بيع اللحوم والأضاحي بأسعار مخفضة في قرى ومراكز المحافظة

منافذ بيع اللحوم
منافذ بيع اللحوم

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية بالتوسع فى افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية وطرح كميات مضاعفة منها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وإحكام السيطرة على المنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

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وتواصل الوحدات المحلية فتح منافذ اللحوم ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار، حيث يتم ذبح جميع اللحوم داخل المجازر وتحت إشراف الطب البيطرى، ففى بنى مزار ، تم فتح منافذ لبيع اللحوم والأضاحى بأسعار مخفضة فى قريتى أبو جرج وصندفا ، وفى مجلس قروى الحسينية تم افتتاح منفذ جديد بقرية كفر الشيخ إبراهيم، بالإضافة إلى منفذين سابقين ، وفى مركز مطاى تم فتح منافذ جديدة بقرى أبو عزيز ومنبال و حلوة ، أما فى سمالوط تم فتح منفذين جديدين بحى شمال المدينة و الآخر فى قرية البيهو، إلى جانب طرح سلع غذائية و دواجن في تلك المنافذ وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

الوحدات المحلية حلول عيد الأضحى المبارك قرى ومراكز المحافظة منافذ جديدة منافذ بيع اللحوم سلع غذائية المجازر أسعار مخفضة للمواطنين

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