الشباب والرياضة بالمنيا تنفذ مبادرة «يوم الخير» لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجاً

نفذت مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس داخل مراكز الشباب بالمحافظة، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الأولى بالرعاية.

وأوضح مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه تم تجهيز وتجميع الملابس بإدارات الشباب على مستوى مراكز المحافظة، بهدف إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد.

ولفت إلى أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي لمراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية تستهدف جميع فئات المجتمع.

