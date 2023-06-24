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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع مجلس المحافظين

استعدادا لعيد الأضحى.. رئيس الوزراء يهنئ محافظ المنيا لاستئنافه مهام عمله

رئيس الوزراء بمجلس
رئيس الوزراء بمجلس المحافظين

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه مجلس المحافظين التهنئة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا لاستئنافه مهام عمله وذلك خلال مشاركته الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمناقشة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك واحتفالات مصر بثورة 30 يونيو.

وعقب الاجتماع ، أصدر محافظ المنيا توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن على مستوى المحافظة .

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ووجه المحافظ بالتوسع فى إقامة شوادر ومنافذ بيع اللحوم الحمراء والأضاحى وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 

وشدد على مواصلة الحملات الرقابية و التفتيشية على الأسواق و المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والمخابز ، للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة والإشراف الكامل على 38 مجزرا بمدن ومراكز المحافظة لذبح الأضاحى بالمجان ، ومنع الذبح فى الشوارع و المنازل حفاظا على البيئة ، مع الاستمرار فى حملات رفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية ، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، وزيادة الاهتمام بتجهيزات المتنزهات والحدائق العامة وخاصة كورنيش النيل بوصفه المتنزه المفضل لدى مواطنى المحافظة.

كما جدد المحافظ تعليماته المشددة على التصدى بكل حزم و حسم لأى محاولات تعد على الأراضى الزراعية و أراضى أملاك الدولة بالتنسيق والمتابعة مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أية تعديات وإزالتها الفورية فى المهد .

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