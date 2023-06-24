ضبط 24 طن قمح بهدف الاحتكار بمركزى ديرمواس والمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا استمرار المتابعة الميدانية والرقابية المشددة على عمليات توريد محصول القمح داخل نطاق المحافظة والتزام الجهات المعنية بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والتصدى لأى مخالفات وتقديم أوجه الدعم للموردين .

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا،أنه تم ضبط 22 طن قمح بالطريق الدائرى لمدينة المنيا بهدف الاحتكار، وعلى الفور تم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى مواصلة الحملات الرقابية على الطرق الرئيسية والفرعية للتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة.

وفى سياق متصل أشار عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس أنه تم ضبط سيارة محملة بــ2 طن قمح والتأكد من توريد حمولتها وتوجيهها برفقة مندوب من الوحدة المحلية لضمان التوريد للشون والمطاحن المخصصة حرصا ًعلى تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.