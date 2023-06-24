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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. المنيا ضمن أفضل الجامعات المصرية بتصنيف ليدن الهولندي العالمي

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن ظهور الجامعة لأول مرة ضمن أفضل ثلاثة عشر جامعة مصرية بتصنيف ليدن الهولندي العالمي للجامعات، وذلك بعد أن احتلت المرتبة 1311 عالمياً، والمرتبة 36 أفريقياً، والثانية عشر محلياً، بينما حققت في العلوم الصحية والحيوية المرتبة التاسعة، وفي العلوم الفيزيائية والهندسية المرتبة الثانية عشر محلياً.

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وأكد رئيس الجامعة أن ظهور الجامعة في التصنيفات العالمية المرموقة جاء نتيجة لآليات وأهداف وضعتها الجامعة لتحسين معدل معايير التصنيف الدولي بها، طبقاً لمتطلبات جهات التصنيف العالمية، ودعم الجامعة لباحثيها من خلال مكافآت النشر الدولي، والمتابعة المستمرة للإنجاز العلمي لعلمائها، مثمناً مجهودات وحدة التصنيف الدولي بالجامعة لتنفيذ خطة الجامعة الهادفة لرفع معدلات ومعايير تصنيفها الدولي.

وأشار د. عصام فرحات إلى أن تصنيف ليدن للجامعات يضع عدداً من المؤشرات الأكاديمية، وفقاً للمعايير الببليومترية التي تقيس حجم وعدد ومعامل التأثير للاقتباس للمنشورات العلمية للباحثين التابعين للجامعات، ونسب وأعداد الأبحاث المشتركة مع الجامعات الأخرى والمؤسسات الصناعية، والانضباط والحجم المؤسسي، والسمعة البحثية الدولية والإقليمية، والتعاون الدولي، والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين مع الجامعات الأخرى.

وهنأ د. فرحات جميع منتسبي الجامعة لتقدم الجامعة المستمر وإدراجها في العديد من التصنيفات الدولية لأول مرة بتاريخها؛ وهو ما يؤكد على حرص الجامعة وسعيها المستمر للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية وتحقيقها للريادة محلياً وأفريقياً وعالمياً.
 

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