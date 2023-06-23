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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد مستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا خلال الجوله

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا جولة تفقدية لمستشفى القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة، للوقوف علي حسن سير العمل ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتي رافقه فيها الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أبو هشيمة مصطفى المستشار الهندسي للجامعة والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى ونواب المستشفى.

 

تابع رئيس الجامعة خلال الجولة انتظام عمل وحدة الأشعة التلفزيونية، واستمع لشرح مفصل عن مكونات الوحدة، كما تفقد القسم الداخلي لجراحات القلب، وعنايات الصدر والاستقبال، ورعاية القلب، والقاعات المخصصة للمحاضرات والندوات العلمية متعددة الأغراض.

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وطالب رئيس الجامعة إلي وضع تصور عام ورؤية محددة الأهداف، لاحتياجات المستشفيات كأولوية أولي، ومناقشة رفع كفاءة غرف العناية المركزة والعمليات الحالية، والتوسعات المستقبلية بإقامة دور ثالث للمستشفى ومبني جديد للعمليات والعناية.

 

موجهاً إلى زيادة التوسع في الطاقة الاستيعابية بقسم الطوارئ، وذلك اتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.

 

ووجه رئيس الجامعة بالتكامل والتنسيق مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعة لتزويد المستشفى بلوحات فنية تساهم في تحسين مظهرها الجمالي، وترك أثرًا إيجابياً على المترددين عليها. 

الاستقبال والطوارئ الخدمات الطبية الرئيس عبد الفتاح السيسي العناية المركزة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية عميد كلية الطب مدير المستشفى مدينة المنيا الجديدة

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