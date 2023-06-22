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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1847 حالة خلال قافلة علاجية بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة واستهداف المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية على مدار يومي 19 و 20 من يونيو الجاري بقرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة. 

وتم الكشف على 1847 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان من خلال 9 عيادات متنقلة في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) ، وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لــ 181 متردداً لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.
 

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