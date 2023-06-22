عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز فنون جامعة المنيا يحصد المركز الثالث بمسابقة "التوب وان"

مجلس جامعة المنيا
مجلس جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا،  حصد مركز الفنون بالجامعة على المركز الثالث بفعاليات مسابقة "توب وان" لمراكز الفنون للجامعات المصرية في مجالات الموسيقي والكورال والمسرح والفنون التشكيلية والفنون الشعبية، والتي شاركت فيها 16 جامعة مصرية حكومية وخاصة واستمرت لمدة شهر كامل وقدمت فيه الجامعة فيلماً تسجيلياً يوثق فعاليات التدريب بالمركز خلال موسمه الرابع وتبرز فيه أهم نشاطات المركز وأهم المحطات الفنية له خلال هذا العام.

سكرتير المنيا يتسلم 1600 كوبون لدعم الأسر الأولى بالرعاية من البنك الزراعي

توريد 459 ألف طن من محصول القمح بشونة وصوامع المنيا


جاء ذلك خلال البيان الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، عن أسماء الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، والتي تم التقييم فيها من خلال الاخراج الفني للفيلم والمادة العلمية المقدمة، ونسب المشاهدة والمشاركة لتلك الاعمال.

وأشاد د. فرحات بما انجزه طلاب الجامعة خلال مشاركتهم في فعاليات المسابقة على مدار العام، والتي عكست ما توليه الجامعة من اهتمام بالأنشطة وتسلط الضوء على المواهب الطلابية المختلفة وتنميها وصقلها، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتنمية مواهبهم وتمثيل الجامعة في المسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية.

وثمن رئيس الجامعة مجهودات الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة النشاط الثقافي والفني في استقطاب مواهب الطلاب وتبنيها بمراكز الفنون، مهنئهم على حصولهم بهذا التقييم المتقدم.

الجدير بالذكر أنه أشرف علي الطلاب المشاركين بمراكز الفنون وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ود. فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، والاخصائيين بالإدارة ومدربي مجالات المركز.
 

الجامعات المصرية المحطات الفنية النشاط الثقافى المواهب الطلابية جامعة مصرية زارة الشباب والرياضة لأسر الأولى بالرعاية مستوى الجامعات المصرية مشاة مستوى الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل أحد حراس مرمى الأهلي

رايحة أجيب عريس| سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء.. وتروي مفاجآت لأول مرة

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر.. الإفتاء توضح

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

موضوعات متعلقة

سكرتير المنيا يتسلم 1600 كوبون لدعم الأسر الأولى بالرعاية من البنك الزراعي

ترشيحاتنا

‏الأمن يداهم محلاً في باب الشعرية بدون ترخيص وبداخله لحوم فاسدة |شاهد

الأمين العام للأمم المتحدة: النظام المالي الدولي في أزمة.. والتنمية المستدامة تبتعد

بدء الأنشطة الصيفية في المدارس المصرية اليابانية.. 9 يوليو

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

بـ 7 ملايين جنيه.. ضبط 15 كيلو من مخدر الآيس بحوزة مجرم بالقاهرة

هدافي الدوري قبل مباراة الحرس.. الاتحاد يتصدر وتعادل بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري كلى يحذر : تناول الأسبرين بهذه الطريقة مؤذي لكبار السن

لقاء شقيقتين عبر الفيس بوك بعد أكثر من 60 عامًا.. اعرف القصة كاملة

زوجة اللاعب حسام غالى تثير الجدل برفقته

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ