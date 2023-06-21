محافظ المنيا يشدد على الانتهاء من تطهير شبكات الصرف وتمهيد الطرق بالقرى

شدد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على سرعة الانتهاء من جميع أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب صيانة الكهرباء وأعمدة الإنارة بقرى المحافظة، لتحسين الظروف المعيشية والحياتية اليومية للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا.

من جانبه، أعلن عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، على استمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي بشارعي بورسعيد والجمهورية بحي جنوب، بالإضافة إلى تطهير الترع بالوحدة المحلية لقرية الحسينية ورفع مخلفات التطهير بقرى الغرباوى والمودة والجندية، حفاظاً على الصحة العامة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة العامة بدائرة الوحدة المحلية بشلقام مع تركيب لمبات موفرة.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية بالقيس قامت بتمهيد طريق الجنزير وبين الجناين وشارع الموقف لرفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة السير، علاوة على استمرار أعمال النظافة بأحياء شمال وشرق وجنوب، والوحدات القروية: بنى على و القيس وأبوجرج مع رفع مخلفات الأسواق ورفع كفاءة منظومة النظافة.

