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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مد خط مياه 2 كيلو متر لخدمة قرى العدوة في المنيا

مد خط مياه بالعدوة
مد خط مياه بالعدوة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على عدم التقاعس أو التهاون بأى شكل من الأشكال فيما يخص الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فى أى قطاع من القطاعات وخاصة القطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين ومتطلباتهم اليومية.

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وفى استجابة سريعة قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بمد خط تدعيم 8 بوصة بطول 2 كيلو متر تقريبا لتدعيم قرى المركز، وذلك تلبية لمطالب أهالى قريتى سلاقوس وصفانية وإزالة أسباب شكوى ضعف المياه المتكررة من أهالى تلك القرى

أسامة القاضي محافظ المنيا الشرب والصرف الصحى تعاون شركة مياه الشرب مصالح المواطن

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