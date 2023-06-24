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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 320 مخالفة خلال حملة لإزالة الاشغالات بملوي في المنيا

حملات لإزالة الإشغالات
حملات لإزالة الإشغالات بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حملات إزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ، مشدداً على استمرار هذه الحملات لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع الرئيسية و الفرعية.

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وأكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ان الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على شوارع المدينة أسفرت عن تحرير 320 مخالفة تنوعت بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق) وتم رفع كافة الاشغالات من ( شارع العرفانى ، امتداد ش العرفانى قبلى ، ش تونى بك ) ، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري.

ازالة الاشغالات والتعديات أسامة القاضي محافظ المنيا إشغال طريق الجامعات المصرية الطرق والشوارع الشوارع الرئيسية مركز ومدينة ملوي

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