تحرير 320 مخالفة خلال حملة لإزالة الاشغالات بملوي في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حملات إزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ، مشدداً على استمرار هذه الحملات لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع الرئيسية و الفرعية.

وأكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ان الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على شوارع المدينة أسفرت عن تحرير 320 مخالفة تنوعت بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق) وتم رفع كافة الاشغالات من ( شارع العرفانى ، امتداد ش العرفانى قبلى ، ش تونى بك ) ، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري.