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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة المنيا تقدم «طق طق ابن الغابة» على مسرح المحافظة|صور

مسرح محافظة المنيا
مسرح محافظة المنيا

شهد مسرح محافظة المنيا العرض المسرحي "طق طق ابن الغابة"، لمسرح الطفل بقصر ثقافة المنيا، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتستمر عروضه حتى 30 يونيو الحالي.  

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 قيمة العلم وقيم الحياة 

 

قُدّم العرض المسرحي بأسلوب سهل ويسير للأطفال حول قيمة التعليم والقراءة والكتابة، وكيف يثقف الطفل نفسه بنفسه، مع التأكيد على أن العلم مفيد في الحياة، ويعتمد العرض على فكرة الحلم، الذي يحكي عن ولد يتعلم أسلوب الحياة من البيئة المحيطة به، وهو الغابة التى يعيش بها فيتعلم كل قيم الحياة من شجاعة وجرأة وذكاء، مثل الأسد والنمر والعصفور ومختلف القيم الجميلة من حيوانات الغابة كافة، فهي تهدف للقيم منها الصدق والإخلاص والانتماء لهذا الوطن الذى يعيش به، حيث تشكل وجدان الطفل وشخصيته بالحياة، وكيف يتعامل مع المجتمع الذي يحيط به، فيكون إنساناً فعالاً ومنتجاً في مجتمعه الذي يعيش فيه. 

 

العرض من تأليف جمال عايد، أشعار أشرف عتريس، ألحان وغناء أسامة طه، ديكور وائل درويش، استعراضات يحيى عبد العليم، وإخراج محمد حسن.  

 

العرض المسرحي"طق طق ابن الغابة" يقدم بإشراف فرع  ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث. 

 

مشاهد من العرض المسرحي 

 

 

العرض المسرحي قصر ثقافة المنيا الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة المنيا الإدارة العامة لثقافة الطفل

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