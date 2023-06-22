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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

قصر ثقافة نجيب سرور
قصر ثقافة نجيب سرور

شهد قصر ثقافة نجيب سرور بقرية “إخطاب” بالدقهلية، يوماً ثقافياً احتفالاً بذكرى ميلاد الشاعر والأديب الراحل نجيب سرور، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

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فعاليات اليوم الثقافي 

 

بدأ اليوم بمحاضرة عن سيرة الراحل؛ تحدث خلالها كل من الأديبان الزاهد الديب ومصطفي الشرقاوي، عن الشاعر الراحل الذي ولد في الأول من يونيو عام 1932، وأوضحا مكانته بين شعراء جيله وكيف برز خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وتناولا نشأته وسيرته الإبداعية وكيف كان محبا للمسرح والتمثيل، وشهد اللقاء عرضا لعدد من أعماله الشعرية والقصصية والنقدية والمسرحية. 

 

أعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها العديد من الشعراء منهم الزاهد الديب قصيدة "الغنية"، مصطفي الشرقاوي قصيدة "يا شعب يا معلم"، أحمد الشرقاوي "على فين واخدني يامراكبي"، إبراهيم شبل "انسى الجروح"، أيمن شعبان الناقر "هدير الكلمات"، أمل عبد العزيز "لزوم ما يلزم". 

 

ثم قدمت فقرة للمواهب في الغناء بعنوان "فرحة مصر" أداء منة محمود النجار، "مصر ياما يا سفينة" أداء ساندي نادر النجار، بجانب فقرات متنوعة لأغنيات الزمن الجميل أداء ملك شريف، ومواهب في الشعر و الإلقاء وقصيدة في حب مصر أداء رحمة أشرف، وقصيدة "ياما بنادليك" للراحل نجيب سرور، واختتم اليوم بعرض فني لكورال مدرسة إخطاب الإبتدائية. 

 

قصر ثقافة نجيب سرور
قصر ثقافة نجيب سرور
قصر ثقافة نجيب سرور
قصر ثقافة نجيب سرور
قصر ثقافة نجيب سرور
قصر ثقافة نجيب سرور

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الدقهلية في سياق الاحتفاء بذكرى أعلام الأدب والفن، وقُدمت بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

 

يشار إلى أن قصر ثقافة نجيب سرور، تم إنشائه بمسقط رأسه في قرية إخطاب بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وافتتاحه عام 2013، ويخدم القصر القرية وكثير من القرى المجاورة لها، بتقديم خدمات ثقافية وفنية متنوعة للأطفال والشباب.

نجيب سرور الدقهلية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة الدقهلية

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