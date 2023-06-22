المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

ينطلق الأسبوع المقبل معرض فن تشكيلي مصري حديث من سلسلة معارض ايجيبتوسنتريك آرت، بعنوان "الحب في يونيو" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس التى تهديه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، إحياءاً لأحداث الثورة وماترتب عليها من إزالة حكم أسود، والإطاحة به والتغلب على مصاعب مستحيلة بإرادة الشعب وقيادة الرئيس السيسى.

يأتى المعرض الثالث هذا الشهر للفنانة الدكتورة وفاء ياديس من سلسلة معارض ايجيبتوسنتريك آرت، التى أطلقتها بداية الشهر بموضوعات مصرية قومية في ظل احتفالات ثورة 30 يونيو، ويشمل المعرض ثلاثين قطعة فن تشكيلى بألوان الزيت، تجمع بين يوم الثورة وتأثيرها على تغيير مسار الحكم واستقرار المجتمع المصرى .

الحب في يونيو

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن الحب فى يونيو هو حب الشعب للوطن، وهو حب أقام دولة جديدة وتخطى تحديات النهوض والصمود، ومشاركة الشعب فى تجمع على قلب واحد، وراء قائد أنهى فترة أضرت بالوطن، وبدأت تحت قيادته دولة جديدة يتكلم العالم عن نهوضها، وذلك بمساندة الشعب بحب الوطن.

حركة فنية جديدة

وكانت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس قد قدمت عدة مبادرات منها التبرع بدخل كتبها لصندوق تحيا مصر، ومبادرة معارض صغيرة أونلاين للتواصل مع أطفال العالم عن طريق لغة واحدة هى الفن، ومبادرة رواد الفن التشكيلي، ولها دور متميز فى الحركة الفنية المحلية والعالمية، حيث أسست أسلوب جديد للعلاج بالفن تحت اسم آرت ميتافزكس وآرت سيكولوجي، وهذا الشهر أطلقت حركة فنية جديدة باسم ايجيبتوسنتريك آرت، التى تهدف لتجديد وسبق الحركة التشكيلية العالمية بأصالة وروح مصرية أصيلة.

الدكتورة وفاء ياديس

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وحاصلة على ماجستير ميتافيزيقا قدماء المصريين، ودكتوراة العلاج بالفن كنوع من الطب البديل من جامعة سيدونا، وهى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى، وعضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا، ويتم العرض يوم 30 يونيو على قناة اليوتيوب الخاصة بالدكتورة وفاء ياديس.

جانب من أعمال المعرض التشكيلي

عمل فني مشارك في المعرض

عمل فني مشارك في المعرض

عمل فني مشارك في المعرض

عمل فني مشارك في المعرض

عمل فني مشارك في المعرض