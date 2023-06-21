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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. محاضرات وورش فنية بالفيوم |صور

صدى البلد

عقدت مكتبة مطرطارس بالفيوم محاضرة بعنوان "يوم لا يُنسى في تاريخ مصر" ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تحدث فيها محمد نادي، عن دور الجيش المصري في الحفاظ على مقدرات الدولة.

كما نظمت مكتبة منية الحيط حلقة نقاشية بعنوان "يونيو جيش وشعب لا ينفصلان" أدارها مصطفى محمد، موضحاً أن ثورة 30 يونيو هى ثورة الشعب التي حماها الجيش، وهى أعظم ثورة في التاريخ الحديث والتي أجهضت المخططات الإرهابية لتمزيق الوطن وهدم المؤسسات ونشر الفوضى، وأفشلت المؤامرات الخارجية وأعادت مصر لمكانتها لبدء الإصلاح الاقتصادي. 

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فعاليات متنوعة بثقافة الفيوم 

 

جاءت الفعاليات ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، والذي شمل كذلك عدداً من المحاضرات والفعاليات احتفالاً بذكرى الثورة، ومنها ورشة رسم وتلوين بمكتبة جرفس الفرعية نفذتها رضا عبد الحليم. كما نفذ نادي المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز لفاطمة محمد، بينما قدمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكي بعنوان "كن صديقي بحق" تأليف محمد فرج، أدارتها رضا محمد، وأوضحت أن القصة تهدف إلى الوفاء والإخلاص بين الأصدقاء.

ومن ناحية أخرى وضمن برنامج الفرع، أقامت مكتبة حي جنوب الفرعية حواراً مفتوحاً عن "دور الرياضة وتأثيرها على الفرد والمجتمع" أداره محمد محمود، حيث تحدث خلاله عن دور الرياضة في الحفاظ على صحة الإنسان ولياقته البدنية التي تساعد على تحسين المزاج وتدعيم الصحة النفسية بشكل كبير، كما أنها تحمي من الاكتئاب. فيما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة إطسا ورشة حكي بعنوان "رسالة من قطرة ماء" صياغة أحمد زرزور، نفذتها نجاة شعبان بإحدى حضانات المدينة. 

 

فعاليات بفرع ثقافة الفيوم 

 

 

الفيوم الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ثورة 30 يونيو فرع ثقافة الفيوم

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