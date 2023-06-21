في ذاكره.. تعرف على أشهر أقوال الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفيلسوف والروائي جان بول سارتر، الكاتب المسرحي الشهير، وكاتب النظريات الفلسفية، والذي يُعّد قائد فكر الفلسفة الوجودية في القرن العشرين.

وُلد جان بول سارتر في 21 يونيو عام 1905، وتُوفى والده وهو في سنٍ صغيرة؛ فانتقل للعيش مع جده لأمه، حيث تولى تربيته حتى ألتحق بالمدرسة العامة، وعند بلوغه العشرة تزوجت والدته؛ مما اضطره للإنتقال وهو في الثانية للعيش في روشيل، حيث قضى ثلاث سنوات سيئة بعيدًا عن أمه.

وعندما بلغ عامه السادس عشر التحق بمدرسة هنري الرابع، ثم التحق بالمدرسة العليا “لويس لو جران الفرنسية”، وفيها كتب أول أعماله الأدبية. رفضت دور النشر أعماله، حتى تم نشر أول رواية له تحت اسم «الغثيان».

أشهر مؤلفاته

حصد جان بول سارتر جائزة نوبل في الأدب عام 1964، ولكنه رفض استلامها. ومن أشهر كتبه: التخيل عام 1936، الغثيان عام 1938، الخيالي عام 1940، الوجود والعدم عام 1943، الوجودية مذهب إنساني عام 1946، نقد العقل الجدلي عام 1960، موتى بلا قبور، جلسة سرية، الشك، ومسرحية الذباب.



أشهر مقولات جان بول سارتر

جان بول سارتر

المثقف هو الشخص الذي يتدخل فيما لا يعنيه، ويمتلك القدرة على الجهر بالحقيقة.

إن الكتاب وهو ملقى على الرف أشبه بالجسم الميت، تدب فيه الحياة إذا ما امتدت إليه يد القارئ.

عرفنا كل شيء في الحياة إلا كيف نعيشها.

على المرء أن يظهر قوته حتى لا يكون مضطرا لاستعمالها.

يبدو لي أن كل ما أعرفه عن حياتي تعلمته من الكتب.

إن الهزيمة شيء يتعلٓم.

لا يمكنني أن أجعل الحرية هدفي ما لم يتساوى الآخرون أمام هدفي.

من لا يجدف هو الوحيد الذي بإمكانه أرجحة القارب.

أنا حر الآن، ليس لدي أي سبب لأعيش.

الحرية هي ما تفعله مع ما تم فعله بك.

ليس المرء مجموع ما يملك، بل مجموع ما لا يملكه بعد وما بمقدوره الحصول عليه.

الوجود هو، الوجود بحد ذاته، الوجود هو ما هو كائن.

الشر نتيجة قدرة البشر على تحويل الملموس إلى مجرد.

كل كلمة لها تبعاتها وكذلك كل صمت.

قراراتنا هي السبب الوحيد في كوننا مهمين.

الحياة تبدأ من اليأس.

إذا شعرت بالوحدة وأنت وحدك فأنت في رفقة سوء.

المعركة الخاسرة هي المعركة التي يعتقد المرء أنه خسرها.

يجب على الكاتب ألا يقبل السماح لنفسه بالتحول إلى مؤسسة.

أنا أستطيع أن أختار دائما، وحتى إذا رفضت الاختيار، فرفضي عدم الاختيار هو اختيار في حد ذاته.

العقل هو النسيج الموجود وجوهر التاريخ ومضمون الواقع.

من قال إن المال لا يشتري السعادة لم يكن لديه ما يكفي من المال.

في الحب واحد وواحد يساوي واحد.

علينا أن نتصرف بعيدا عن العاطفة قبل أن نشعر بشيء.

إذا التقى فيلسوفان، فأفضل ما يمكنهما القيام به هو الاكتفاء بالتحية.

عندما الأغنياء يخوضون حروب مع بعضهم البعض، الفقراء هم الذين يموتون.

جبرنا على أن نكون أحرارًا ونحن نصنع اختياراتنا بين الألم والهجر واليأس.

أنا أكره الضحايا الذين يحترمون جلاديهم.

إنني مأخوذ، وأحس بأن جسمي هادئ هدوء الة الضبط.

الكلمات هي مسدسات معبأة.

الكلمات هي أكثر غدرا وقوة مما نعتقد.

نحن لا نحكم على أناس نحبهم.

التمثيل هي مسألة استيعاب شخصيات الآخرين، وإضافة بعضا من خبراتكم.

أفضل شيء للإنسان أن يعتني بتقييم نفسه، وليس تقييم الآخرين.

يجد الأطفال كل شيء في لا شيء، ولا يجد الكبار شيئاً في كل شيء.

السياسة هي علم، يمكنك إثبات أنك على حق وأن الآخرين على خطأ.

إننا لسنا ما نقول، بل نحن ما نفعل.