لماذا رفض الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر جائزة نوبل.. اعرف السبب

يصادف اليوم ذكرى ميلاد جان بول سارتر ، واحدا من أهم الفلاسفة بمنتصف القرن العشرين وهو من مؤسسى الوجودية والتى تقوم على رؤية الإنسان الذي يرى في وجوده أنه أهم الصفات وأنه غاية بذاته، ولا أهداف «ما ورائية» لوجوده، بل هو الذي يحدد أهدافه بنفسه وسارتر أيضا روائى ومؤلف مسرحى ودرس الفلسفة في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

عرف سارتر واشتهر لكونه كاتب غزير الإنتاج، ولأعماله الأدبية وفلسفته المسماة بالوجودية، ويأتي في المقام الثاني التحاقه السياسي باليسار المتطرف.

كتب سارتر عددا من المسرحيات منها: الذباب، والغرفة المغلقة، ومساجين ألتونا.

- من أشهر مؤلفات سارتر الوجود والعدم، وكتاب الوجودية مذهب إنساني أو نقد العقل الجدلي، مجموعة القصص القصيرة مثل الحائط، ورواية الغثيان، والثلاثية طرق الحرية.

سبب رفض جان بول سارتر جائزة نوبل

"وصلتني بعض الأخبار، ومفادها أني قد أنال جائزة نوبلاليوم، ولأسباب خاصة وأخرى موضوعية، أتمنى ألا أكون ماثلاً على قائمة المرشحين للجائزة، وأنا لا أستطيع ولا أرغب، لا الآن ولا في المستقبل، أن أقبل هذه الجائزة".. بهذه الكلمات أرسل الروائى والفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر رفضه إلى الأكاديمية السويدية حصوله على جائزة نوبل مما أثار دهشة وجدل فى فرنسا والعالم وقتها.

وبرر سارتر رفضه الحصول على جائزة نوبل بأنه يرى أنه لا يستحق أى شخص أن يكرم وهو على قيد الحياة، كما أنه سبق ورفض الحصول على وسام جوقة الشرف في 1945.