التنسيق الحضاري يدرج اسم النبوي المهندس في مشروع حكاية شارع

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى شارع النبوى المهندس، ضمن مشروع حكاية شارع، الذى يقع فى منطقة الجيزة، وذلك تخليدًا لذكراه وليتعرف عليه الأجيال المقبلة.

ولد الدكتور محمد النبوي المهندس في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج فى 17 يناير 1915، وأكمل فيها دراسته الابتدائية والثانوية، ليلتحق بعدها بكلية الطب جامعة القاهرة، وتخرج منها حاملاً شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة عام 1940م. ثم أكمل دراسة الدبلوم والدكتوراه تخصص طب الأطفال في الجامعة المذكورة عام 1945.



عُين الدكتور النبوى المهندس مدرسًا بكلية الطب جامعة القاهرة، وترقى فى الدرجات العلمية، فأصبح أستاذًا مساعدًا، ثم أستاذًا لطب الأطفال بمستشفى أبو الريش للأطفال.

شارك الدكتور المهندس منذ بداية خمسينات القرن العشرين بالعديد من النشاطات النقابية فى مصر، ليعتلى بعدها منصب سكرتير مجلس إدارة نقابة الأطباء لثلاث دورات متتالية (1950-1961)، وخلال عمله لعب المهندس دورًا بارزًا في إنشاء الجمعية المصرية لطب الأطفال، وقام بأبحاث مهمة في مجالات سوء التغذية وأمراض الكبد عند الأطفال، وتعاون مع كبار علماء عصره في هذا المجال، وعلى رأسهم الدكتور "إيميت هولت الابن"، الأستاذ البارز في مجال طب الأطفال وأمراض سوء التغذية بجامعتي "جونز هوبكنز" و"نيويورك" المرموقتين.