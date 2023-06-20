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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. تسليم جائزة مسابقة "سفراء الثقافة الصغار" بسفارة الصين

صدى البلد

 

يقوم صندوق سونغ تشينغ لينغ للتبادل الثقافي وعلوم التكنولوجيا للشباب في الصين، بدعم من هيئة التبادل والتعاون الدولي بوزارة الثقافة والسياحة لجمهورية الصين الشعبية، وبالتعاون مع المراكز الثقافية الصينية في الخارج.

وذلك تحت إشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وبالتنسيق مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم، وفي إطار تعزيز التواصل والتفاهم وكتابة فصل جديد من الصداقة بين الشباب في جميع أنحاء العالم.

 

تفاصيل الجائزة

ويتم منح جائزة لقب "السفير الثقافي الصغير للصين" كل عام على مستوى العالم، وهذا العام تمنح الجائزة للفائزة من أبناء المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بوزارة الثقافة المصرية، الطالبة حبيبة ابراهيم (١٦ سنة) التي فازت في مسابقة "سفراء الثقافة الصغار العالمية للصين" بأعمال الرسم الصيني التقليدي بعد منافستها القوية مع متسابقين من ٤١ دولة.

 

 

كما سيتم تقديم الجائزة التشجيعية للمتسابقة جنى اسماعيل (١٦ سنة)، ويتم تسليم جوائز المسابقة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يونيو الساعة الثانية عشرة ظهرا بسفارة الصين بالزمالك.

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جدير بالذكر أن أبناء المركز القومي لثقافة الطفل قد حصدوا هذه الجائزة على مدار عامين حيث فاز من قبل الطالب ساجد محمد عبد الفتاح ١٥ سنة بجائزة سفير الثقافة بالصين في مجال الشعر، وفاز الطالب عبد الرحمن محمد ماهر ١٢ سنة بنفس الجائزة بمسرحية دار الجد عدنان والتي قام المركز بطباعتها ضمن سلسلة من طفل لطفل.

ثقافة الاعلى للثقافة الثقافة المصرية الجائزة التشجيعية الصين الشعبية العلاقات الثقافية الخارجية القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف العلاقات الثقافية

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