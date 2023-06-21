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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكايات شعبية فرعونية.. أحدث إصدارات مكتبة الأسرة بهيئة الكتاب

صدى البلد

صدر حديثًا عن مكتبة الأسرة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه.

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه يعد أول نموذج واضح وسليم لترجمة هذه النماذج الأدبية للحكايات الشعبية في مصر القديمة، وقد كتب في عصر قريب من بداية اكتشاف سر الكتابة الهيروغليفية في القرن التاسع عشر.

يتضمن الكتاب تقريبا 13 قصة شعبية فرعونية قام جاستون بالتمهيد لها ولظروف إكتشافها وسردها، ويعرض ماسبيرو ترجماته لقصص شعبية مختلفة تحصل عليها من برديات متفرقة، من متاحف مختلفة في العالم، في بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وأخريات تم إكتشافها من قبل علماء أثار في مواقع أثرية وتم إرسالها لتتم ترجمتها خارج البلاد.

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وتظهر في هذه القصص الشعبية العديد من العادات والتقاليد الفرعونية القديمة، كما يظهر بها بعض المعلومات التاريخية التوثيقية التي كانت ذات فائدة في توثيق العصر الذي كتبت فيه، مثل اسم الملك وغيرها من المعلومات، وقد أشار ماسبيرو لنقطة هامة في الكتاب، وهي رغم تشابه هذه القصص الشعبية بقصص شعبية لحضارات أخرى كانت في نفس الإطار الزمني للفراعنة، إلا أن مصريتها تطغى عليها وتبدو واضحة في تفاصيلها، وقد أوضح ماسبيرو كذلك الشبه الكبير بين هذه الحكايات الشعبية الفرعونية وحكايات «ألف ليلة وليلة».

وتحتوي القصص على بعض الدلالات التاريخية التي تعود إلى حقبة إحدى الأسر أو حكم أحد الملوك، فهي تشير إلى بعض الأسس الهامة في الثقافة الفرعونية مثل الإشارة إلى عملية التحنيط وإنتقال الروح إلى العالم الآخر، أثر السحر في الحياة اليومية لشعب مصر، الرحلات التجارية بين مصر والدول الأخرى، والأساطير الفرعونية المختلفة وكذلك تأثر مصر بالأحداث السياسية والغزوات الخارجية، وعلى سبيل المثال، «قصة الأخوين» التي تعود إلى حقبة الأسرة التاسعة عشر تحمل إشارات عديدة لقصة أوزوريس وما حدث له من قبل أخيه، وفي قصة «الأمير والقدر المحتوم» الشبه الكبير بين قصته وقصة الأميرة النائمة الشهيرة، أما قصة «ساتني – خع إم واس» فهي إحدى القصص ممن أحد أبطالها أشباح، ورحلة البطل ليحصل على كتاب كتبه «تحوت» بنفسه، وفي قصة «تحوتي» التخطيط العسكري الممتاز الذي يذكرنا بقصص وأساطير رومانية قديمة، ومن أقدم القصص، قصة «سنوهي» التي تعد أقدم قصة قصيرة في التاريخ، وهي رحلة سنوهي هرباً من مصر حتى يعود إليها ظافراً، وغيرها الكثير.

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