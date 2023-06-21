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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أبرزها ورشة فنية للأطفال ذوي الهمم.. تعرف على الفعاليات الثقافية بالغربية

فرع ثقافة الغربية
فرع ثقافة الغربية

شهد فرع ثقافة الغربية عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية داخل مواقعه، صباح اليوم الأربعاء، وذلك ضمن برنامج وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

 

قصر ثقافة الطفل بطنطا 

 

شهد قصر ثقافة الطفل بطنطا توافد العديد من الأطفال ذوي الهمم للمشاركة في فعاليات ورشة فنية لصناعة الحلي والاكسسوارات، فيما استمر القصر في إقامة دورته لتعليم الأطفال فنون لعبة الشطرنج. 

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دار الكتب بطنطا 

 

في دار الكتب بطنطا، استعرضت الدكتورة هدير حسانين، مسئول الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالغربية، الأسباب الرئيسة للأمراض التي تنقل عن طريق الدم، منها: الالتهاب الكبدي الوبائي، مرض الزهري، وفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وطالبت الحضور بتوخي الحذر للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم من خلال أخذ التطعيمات المتوفرة، ومراعاة احتياطات العزل بين الأشخاص المصابين، مع استعمال معدات الحماية الشخصية، مثل: القفازات، وقناع الوجه، وغيرها، والحرص على النظافة الشخصية مع استعمال المعقمات، علاوة على تجنب استعمال الأدوات الشخصية للشخص المصاب، مثل: فرشاة الأسنان، وماكينة الحلاقة. 

 

مكتبة محلة أبو علي 

 

وشهدت مكتبة محلة أبو علي عقد ورشة حكي للأطفال، وذلك للاحتفال بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبمشاركة العديد من طلبة وطالبات المدارس، الذين تعرفوا على فضائل صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حيث تناولت الورشة أهمية التكافل الاجتماعي في المجتمع والتصدق على المحتاجين كباب من أبواب الجنة.

فرع ثقافة الغربية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة دار الكتب بطنطا عيد الأضحى قصر ثقافة الطفل بطنطا

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