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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

قصر ثقافة الطفل بطنطا يستعرض أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

قصر ثقافة الطفل بطنطا
قصر ثقافة الطفل بطنطا

استعرض قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا أهم أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وذلك خلال محاضرة تثقيفية للأطفال نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس الأربعاء، تحت عنوان بعنوان "ازرع شجرة تجني ثمرة". 

أهمية زراعة الأشجار

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السعيد قطب، مسئول تنمية الموارد البشرية بقطاع الموارد المائية بوزارة الري، أن سوء استخدام الإنسان لموارد الطاقة هو السبب الرئيس في تغير المُناخ، مشيراً إلى أن هناك العديد من أشكال التلوث، كما أكد ضرورة زراعة الأشجار لدورها المهم في الحفاظ على البيئة من التلوث، وذلك من خلال تنقية الهواء المحيط والمحمل ببعض من الغازات الضارة، وأيضا امتصاص المياه الزائدة في التربة وتلطيف المناخ عن طريق قدرتها في خفض درجات الحرارة، وهو الأمر الذي يساعد على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية. 

 

وتابع "قطب" مستعرضا أهم أهداف مبادرة 100 مليون شجرة، قائلا: "زراعة الأشجار تمثل حماية للكرة للأرضية، لأنها تخفف من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أن لها عدد من الأهداف المهمة وليس فقط الشكل الجمالي، فهي  تساهم في إنقاذ حياة البشر من غازات الاحتباس الحراري الضارة على صحة الإنسان والحيوان والنبات، كما تعمل أيضا على تثبيت التربة، وتشكل رئة لامتصاص ملوثات عوادم السيارات، كما وتعمل على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى محافظات مصر.

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دورة تعليم لعبة الشطرنج

في سياق آخر، واصل الأطفال مشاركتهم بدورة لتعليم لعبة الشطرنج، والمقامة بالقصر من يوم 5 يونيو الحالي، حيث تعرف الأطفال على أهم مبادئ اللعبة، وكيفية تحريك القطع، فيما تناول الدكتور محمد أحمد شعيب، مدرب الشطرنج تاريخ اللعبة، موضحاً أن هناك بعض من الدراسات تشير بأن نشأة لعبة الشطرنج قد تعود للعصور الوسطى نظراً لشكل القطع المستخدمة، موضحاً بأنها قد شهدت تغيرات جذرية منذ نشأتها الأولى.

شجرة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ضرورة زراعة الأشجار مبادرة 100 مليون شجرة

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