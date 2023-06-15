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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

انطلاق فعاليات أول منتدى صيني - مصري للشباب حول تقنيات الترجمة| تفاصيل

منتدى الشباب لتقنيات
منتدى الشباب لتقنيات الترجمة

عُقد يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 "منتدى الشباب لتقنيات الترجمة" برعاية كل من قسم اللغة العربية بكلية اللغات الأجنبية بجامعة بكين ومكتبة الأنجلو المصرية، بحضور الأستاذ الدكتور أمين (فو تشي مينغ) وكيل كلية اللغات الأجنبية وأستاذ بقسم اللغة العربية، والأستاذ المساعد جواد (ليان تشاو تشيون)، والأستاذ المشارك لي هاي بنغ، والأستاذ المشارك لي روي هنغ، وغيرهم من أساتذة قسم اللغة العربية. 

وشارك في فاعليات المنتدى طلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه من قسم اللغة العربية. ومن الجانب المصري، تم دعوة أ. فادي جريس، المدير التنفيذي لمكتبة الأنجلو المصرية، وأعضاء "مجموعة بناء المصادر اللغوية العربية الصينية" والتي تُعرف اختصارا باسم "مجموعة السراج"، الذين ألقوا سلسلة من المحاضرات حول تقنيات الترجمة. وأثناء المحاضرات، عرض أعضاء المجموعة على الحضور النسخة الأولى من قاعدة البيانات الصينية العربية المتوازية متعددة الأغراض (Chinese Arabic Multi-Resources Parallel Database) والتي يُطلق عليها اختصارًا قاعدة بيانات كامب (CAMP Database)، والتي تحتوي على العديد من الذخائر اللغوية الصينية العربية والعربية الصينية المتوازية. وقد أدار فاعليات المنتدى علاء ممدوح عاكف، الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية في جامعة بكين. 

 

فعاليات المنتدى 


بدأ المنتدى بلقاء مع أ. فادي جريس لبحث آفاق التعاون مع قسم اللغة العربية. وخلال اللقاء تم استعراض تاريخ قسم اللغة العربية، الذي يُعد أول قسم في تخصص اللغة العربية على مستوى الصين، تم إنشاؤه عام 1946 على يد السيد الأستاذ الدكتور محمد مكين، المستعرب الصيني الشهير، الذي قام بترجمة معاني كلمات القرآن الكريم إلى اللغة العربية. وتم عرض أيضا تاريخ مكتبة الأنجلو المصرية العريقة الذي يعود إلى عام 1928، والتي يقوم بإدارتها اليوم الجيل الثالث من العائلة ممثلا في أ. فادي جريس، والذي قد أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب الصيني في مشروعات مستقبلية. 


وبعد هذا اللقاء بدأت فعاليات منتدى الشباب لتقنيات الترجمة، والذي ضم أربع محاضرات قام بإلقائها شباب مصريون متخصصون في الترجمة وتقنياتها والتدقيق اللغوي. 

 

محاضرة الدكتور علاء عاكف 


جاءت المحاضرة الأولى بعنوان "الذخائر اللغوية الصينية العربية المتوازية ودراسات الترجمة" للدكتور علاء ممدوح عاكف، الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بكلية اللغات الأجنبية بجامعة بكين. تناولت المحاضرة تعريف الذخائر اللغوية، وأنواعها، وأهميتها، ودور تطبيقاتها في الدراسات الترجمية.
 

محاضرة الدكتور محمود إمام 

 

"التحرير ما بعد الترجمة من الصينية إلى العربية" كان عنوان المحاضرة الثانية للدكتور محمود إمام، المدرس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والخبير في مجمع اللغة العربية. استعرض فيها أهمية التدقيق والتحرير اللغوي وتأثيره على الترجمة، وعرض فيها أهم الأخطاء الشائعة من ترجمات صينية عربية مختارة. 

 

محاضرة الدكتورة آية الغازي


جاءت المحاضرة الثالثة بعنوان " مقدمة لترجمة الشاشة من الصينية إلى العربية " للدكتورة آية محمد الغازي، المدرس بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس. خلال المحاضرة تم عرض مفهوم ترجمة الشاشة، واختلافه عن الترجمة العادية، وأهم ضوابطه، ومراحله، بالإضافة إلى أهم البرمجيات المستخدمة، مع تطبيق عملي لترجمة مادة مرئية من الصينية إلى العربية باستخدام أحد البرمجيات. 

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محاضرة الأستاذ شوقي نصر


والمحاضرة الرابعة كانت بعنوان "مقدمة لبرامج الترجمة بمساعدة الحاسوب" للأستاذ شوقي نصر، طالب دكتوراه بجامعة بكين للمعلمين. تناولت المحاضرة التطورات التكنولوجية في مجال الترجمة وأهمية تسلح المترجم بالتكنولوجيا وأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب للحصول على ترجمة عالية الجودة، بالإضافة إلى عرض أهم البرمجيات في هذا المجال ومستجدات الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة. 

 

تكريم المحاضرين 


وفي ختام المنتدى تم تقديم شهادات تقدير للمحاضرين والذين قد أعربوا عن شكرهم لدعوتهم إلى هذا المنتدى، الذي يعد الأول من نوعه في القسم، والذي قد شارك في الحضور فيه أونلاين وأوفلاين من الجانبين المصري والصيني.

الترجمة كلية اللغات الأجنبية طلاب الدراسات العليا مجموعة السراج مكتبة الأنجلو المصرية جامعة بكين منتدى الشباب لتقنيات الترجمة

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