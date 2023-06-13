حدود الواقع والخيال.. مسرح بورسعيد يقدم عرض «حفلة مانيكان»| صور

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد العرض المسرحي «حفلة مانيكان»، لفرقة قصر ثقافة بورسعيد، ضمن عروض الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر العرض حتى الأربعاء المقبل 14 يونيو.

حدود الواقع والخيال

عرض «حفلة مانيكان» للمؤلف البولندي برونو ياشينسكي، إخراج عمرو عجمي، أشعار يحيى النبوي، ألحان يحيى عز، مخرج منفذ سليمان رضوان.

مشهد من العرض المسرحي

يتناول العرض الحدود ما بين الواقع والخيال، والسياسة والفن، ويقدم نقداً للواقع الرأسمالي خلال ثلاثينيات القرن العشرين ، ويسخر من النظام الشيوعي بكل أخطائه، كأن المؤلف البولندي يتنبأ بسقوط هذا النظام منذ بدايته، أي منذ أكثر مايزيد عن نصف قرن من الزمان.

مشهد من العرض المسرحي

تناول العرض إشكالية فنية جديدة قلما تتناولها المسرحيات الأخرى، ألا وهي كيف يصبح الممثل "مانيكان" ومتى سيتحول المانيكان إنساناً ؟.. فهي لعبة مسرحية من الطراز الأول “مانيكانات متحركة”، تحاول البحث عن فرصة للعيش في الظل عندما يغفل البشر عنهم، ويتمكن أحد المانيكانات من الحصول على رأس نائب برلماني ويشارك في اتخاذ قرارات مصيرية تخص إضرابات العمال، وزيادة أجورهم.

أبطال العرض المسرحي

العرض المسرحي «حفلة مانيكان» بطولة محمد التفاهني، السيد زكي، سليمان رضوان، جايدا الجباس، شروق عباس، أحمد حلاوة، أسماء جمال، جنى إسلام، أحمد صالح، هنا محمد، محمد عمرو، كريم الصفتي، محمد رشاد، نور شريف، بسملة أحمد، عبد الرحمن السوريكي.

مشهد من العرض المسرحي

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وشهد أولى لياليه حضور كوكبة من الفنانين والنقاد والأدباء وجمهور كبير من أبناء بورسعيد.

فعاليات ثقافية وفنية

ورشة الرسم

ومن ناحية أخرى شهد فرع ثقافة بورسعيد عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج يونيو الحالي، حيث نفذت ورشة رسم لمكتبة 6 أكتوبر العامة عن البيئة، استضافتها الجمعية النسائية لتحسين الصحة، عبّر خلالها الأطفال برسوماتهم عن أنواع التلوث في البيئة وكيفية الحفاظ عليها ومظاهر النظافة.

ورشة فنية

ونظم قسم التمكين الثقافي بالفرع ورشة فنية لتعليم مبادئ الرسم البسيط للأطفال ذوي الهمم، والتى تستمر لمدة أسبوعين بمؤسسة رعاية المعاقين لغوياً وذهنياً ومركز ضعاف البصر ببورسعيد.

مكتبة طفل حديقة الأمل

وعقدت مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد محاضرة بعنوان «عيد الأضحى فداء وفرحة»، تحدث بها الشيخ محمد صلاح بمكتبة حي الضواحي عن العيد ومظاهر الفرحة والترابط في هذا اليوم.