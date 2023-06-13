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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خلال تواجده بنيويورك.. لماذا طالب الأفارقة بسحب الدكتوراه من زاهي حواس؟

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس

ألقي الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة، بمركز المؤتمرات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.


تحدث زاهي حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر، بمنطقة سقارة والأقصر وهرم خوفو. وقبيل المحاضرة، قامت مجموعات من الأفارقة بمظاهرة، وعنوانها أن مصر حضارة سوداء، مطالبين بسحب الدكتوراه من زاهي حواس، والتي حصل عليها من جامعة بنسلفانيا؛ بزعمهم أنه يخطئ في التاريخ.

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تفكير مغلوط



وأوضح الدكتور زاهي حواس، أن العديد من الأمريكيين لديهم تفكير مغلوط بخصوص الحضارة المصرية القديمة، كاشفًا أن مملكة كوش حكمت مصر القديمة لسنوات قليلة في نهاية العصر الفرعوني، فتم الاعتقاد بأن هذه الفترة صنعت الحضارة المصرية، رغم أنها كانت في نهاية العصر المتأخر. 

 

 

أهرامات مملكة كوش



وأضاف زاهي حواس، أن الأهرامات التي بنتها مملكة كوش عبارة عن تلال؛ ليست لها أي صلة بالأهرامات المصرية، وإذا نظرنا إلى كل المشاهد المحفورة على جدران المعابد، فإننا سنرى الملك وهو يضرب الأعداء الآسيويين والليبيين والأفارقة، وبالتالي كوش لا صلة لها بالحضارة. 

 

تزييف التاريخ 

 

وأشار “حواس” إلى أن الفيلم الذي عرضته إحدى المنصات الإعلامية عن حياة الملكة كليوباترا السابعة، ويظهرها في صورة امرأة سوداء البشرة؛ عبارة عن تزييف للتاريخ.

زاهي حواس نيويورك الاكتشافات الأثرية الأخيرة عالم الآثار المصرية سقارة مملكة كوش الحضارة المصرية القديمة الملكة كليوباترا

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