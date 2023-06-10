بطنطا والمحلة.. عروض قصور الثقافة المسرحية تخطف أنظار جمهور الغربية|صور

شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة، والمركز الثقافي بطنطا توافد أعدادًا كبيرة من أهالي محافظة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لمتابعة العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والمقامة بالمحافظة خلال شهر يونيو الحالي. حيث يستضيف المركز الثقافي بطنطا العرض المسرحي «يا ليل يا عين»، لفرقة قومية الغربية المسرحية، فيما تواصل فرقة مسرح 23 يوليو المسرحية عرضها المسرحي "الزيارة الأخيرة"، وسط حضور جماهيري كبير.

مسرح المركز الثقافي

على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، تدور أحداث العرض المسرحي «يا ليل يا عين» في إطار من الدراما والاستعراضات، حول أزمة عاطفية تواجهها إحدى فتيات القرية، حينما يقرر أهلها بأن تتزوج من ابن عمها الذي لا تحبه، ويحاولون جاهدين فرض عليها هذا الأمر، لكنها ترفض وبشدة الانصياع لهم، ولا سيما أن قلبها معلق بحب شاب آخر، فيما تتصاعد الأحداث عندما تقف التقاليد والفوارق الاجتماعية الطبقية حاجزا أمام هذا الحب، والعرض من تأليف بكري عبد الحميد، أشعار مسعود شومان، استعراضات رامي جوهر، ألحان عبد الله رجال، تصميم الديكور سمير زيدان، مخرج منفذ حسن خليل، ومن إخراج محمد صابر، والبطولة حسب الظهور بخشبة المسرح: محمد السايس، محمد جمعة، ناهد محمد، منار السيد، محمد علاء، نعمات نعيم، محمد صبري، علي علاء، فؤاد الشهاوي، نورين إبراهيم، أحمد راضي، تامر يوسف، خالد الخرسيتي، ويستمر العرض حتى يوم 13 من الشهر الحالي.

مسرح 23 يوليو بالمحلة

ويستمر مسرح 23 يوليو بالمحلة في رفع لافتة "كامل العدد"، وذلك خلال العرض المسرحي «الزيارة الأخيرة»، والمقرر عرضه حتى يوم 12 من الشهر الجاري، وتدور أحداثه حول شرط غريب تشترطه سيدة ثرية من أجل إقامة عدد من المشروعات في قرية فقيرة يعاني أهلها من البؤس، حيث تطالبهم بقتل أحد أفراد القرية، لكنها تقابل بموجة من الرفض الشديد من قبل أهالي القرية، فيما يحاول بعض الأشخاص إقناع السيدة الغنية بالتغاضي عن هذا الشرط المريب، حتى تتكشف بعض الأمور التي تكشف عنها أحداث المسرحية.

العرض المسرحي «الزيارة الأخيرة» من بطولة فرقة مسرح 23 يوليو المسرحية، ومن بينهم: سيد الحسيني، محمد العطافي، شذا عصام، سلمى كريم، أحمد صالح، عبد العزيز خفاجي، أحمد ذكي، دراماتورج حسام العجوز، ألحان أحمد الشريف، أشعار مجدي الحمزاوي، ديكور محمد غانم، كوريوجراف وإضاءة إبراهيم الطنطاوي، مخرج منفذ أحمد عبد السلام، ومن إخراج عبد الرحمن سالم.

تقام العروض المسرحية بإشراف فرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.