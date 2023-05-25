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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصر ثقافة طنطا يستعرض أهم العناصر الغذائية لحماية الإنسان من الأمراض

قصر ثقافة طنطا
قصر ثقافة طنطا

عقد قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، محاضرة توعوية تحت عنوان «غذاء أفضل لحياة أفضل»، أمس الأربعاء، تناولت الحديث عن أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للتقليل من فرص تعرضه للإصابة بالأمراض ولتعزيز المناعة الطبيعية.  

في هذا السياق، أشارت رنا غنيم، أخصائية الثقافة الصحية بمحافظة الغربية، إلى أن للغذاء الصحي أهمية كبيرة في حماية الإنسان من التعب والإرهاق وتقليل فرص التعرض للإصابات والالتهابات، مؤكدًة أن الغذاء الصحي يلعب دورًا مهمًا في الحد من الأمراض ويساهم في الشفاء، وبالتالي يعمل على توفير حياة خالية من الأمراض. 

 

الطعام الصحي 

وتابعت "غنيم" خلال المحاضرة التي نظمت ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة: "لابد للغذاء الصحي أن يتكون من عدة عناصر، من بينها: البروتينات التي تعمل على بناء الجسم، وتوجد بكثرة في اللحوم، ومنتجات الألبان، والأسماك، والبيض، كما ولابد أن يشتمل الغذاء الصحي على عنصر الكربوهيدرات، والموجود في حبوب القمح والذرة والخضروات الطازجة"، وأكدت ضرورة الحرص على تواجد عناصر الدهون، والفيتامينات، والمعادن بالطعام المقدم؛ وذلك لدورها الهام في تنظيم العمليات الجسدية للإنسان. 

وقاية القلب 

من جانبها، أوضحت منى المغاوري، أخصائية الثقافة الصحية بمحافظة الغربية، أن هناك بعضا من الأغذية الصحية التي تساعد في الحفاظ على قلب الإنسان، وتعمل على وقايته من الإصابة بتجلط الشرايين أو ارتفاع ضغط الدم، منها: المكرونة، البطاطس، الخبز، الأرز، اللحوم خالية الدهن، البيض، الفاصوليا الخضراء، العدس، والفواكه التي تحتوي على فيتامين "A" و"C"، المتوفرة في: الكمثرى، البطيخ، الفراولة، والتوت.

قصر ثقافة طنطا

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قصر ثقافه طنطا محافظة الغربية الثقافة الصحية الهيئة العامة لقصور الثقافة الأمراض

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