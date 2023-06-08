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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لثقافة الطفل بالمنوفية

العرض المسرحي «لعبة
العرض المسرحي «لعبة وحدوتة»

انطلقت أولى فعاليات العرض المسرحي «لعبة وحدوتة» بفرع ثقافة المنوفية لفريق مسرح قصر ثقافة الطفل، ويستمر حتى السبت 10 يونيو الحالي، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

أحداث العرض المسرحي

 

أثناء العرض المسرحي 

 

تدور أحداث العرض حول مجموعة من الطلاب في استقبال العام الدراسي في مرحلة الإعدادية بشكل عام وبشكل خاص حول شخصية ٱية وهي على علاقة وطيدة وحميمة بالجد والتي كانت تعتمد عليه في حياتها ولكنه غير موجود بالواقع، وتستكمل أحداث المسرحية باستقبال آية في المدرسة مجموعة من الطلاب مختلفة الطباع منهم الثرثار والمغرورة ومحبي الرياضة والعلم وهنا يبدأ الحدث الهام وهو مواجهة آية بالفتاة المغرورة علا، حتى نصل في النهاية إلى بعض الأهداف المرجوة من العرض وهي أن العلم والتواضع والهواية هم أساس السعادة. 

 

فريق العمل 

العرض تأليف عبده الحسيني، وإخراج محمد زغلول، أشعار صبري عبد الرحمن، ديكور سعيد عبد المنعم، ألحان علي السعيد، بطولة حبيبة أحمد، يوسف أبو المكارم، ملك أبو المكارم، عمر الصاوي، الزهراء محمد، مريم سعيد، ياسمينا سعيد، جودي محمد، نورسين محمد، عبد الرحمن أحمد، آدم تامر، لارا تامر، أميره أحمد، آدم شريف، مي أسامه، جنا حسن، نور تامر، مريم رشدي، محمد عبدالقادر، لارا أيمن، يوسف الصعيدي، يحيى الصعيدي، شريف مجدي، يوسف محمد، هنا حسني.

عرض «لعبة وحدوتة» إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويقدم بإشراف فرع ثقافة المنوفية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

العرض المسرحي فرع ثقافة المنوفية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة لعبة وحدوتة

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