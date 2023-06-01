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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة المنوفية تنظم 31 نشاطا وفعالية ثقافية وفنية خلال أسبوع

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم تنظيم 31نشاطا ثقافيا وفنيا بـ 17موقعا ثقافيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بإجمالى886 مستفيد وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 31 مايو الماضى ، يأتى ذلك  فى ضوء الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات الثقافية للارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين .


وقال أحمد فوزى مدير مديرية الثقافة بالمحافظة، إن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنظيم تلك الأنشطة الثقافية بالتعاون مع مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وعدد من الجهات المعنية ، وذلك بهدف تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم ، فضلا عن اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع و حماية وتعزيز التراث الثقافي .

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وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة .

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